 İBB'DEN DUDULLU'DAKİ YANGIN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA

Ümraniye\'de bulunan Dudullu Metro Trafo merkezinde 1 kişinin öldüğü yangınla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) \'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

\"TEİAŞ\'A ait \'Dudullu Metro Trafo Merkezi\' nde (henüz metro hatları için hizmet vermemekte olan) saat 12.47 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir.Patlamayla birlikte çıkan yangını İstanbul İtfaiyesi Ümraniye, Dudullu ve Yenidoğan grupları müdahale ederek kısa sürede söndürdü.Daha sonra yapılan incelemede bir vatandaşın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Olayın meydana geldiği trafo merkezi ile Duduldu Metrosu\'na enerji verilmemektedir. patlama nedeniyle metro seferlerinde aksama yoktur. Trafo binası yeni inşa edilmiş olup,tüm bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiş testaşamasındadır. Herhangi bir metro hattını etkilemesi söz konusu değildir. Metro inşaatları tamamlandıktan sonra bu trafo merkezinden metro hatlarına enerji verilmesi planlanmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah\'tan rahmet ailesine baş sağlığı diliyoruz\"