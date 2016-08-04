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İBB'den dolandırıcılık uyarısı

İBB yetkilileri demokrasi şehitlerine yardım bahanesiyle para toplayan kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu

04 Ağustos 2016 01:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediye yetkililerinin adlarını kullanılarak demokrasi şehitlerine yardım amacıyla para toplayan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, son günlerde İBB Başkanı Kadir Topbaş ile Genel Sekreter Hayri Baraçlı'nın adı kullanılarak demokrasi şehitlerine yardım amacıyla kampanya düzenlendiği, kurum ve kişilerden para istendiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İBB, hükümetin düzenlediği kampanyalara katılmakta, bu kampanyalar da resmi makamlar tarafından kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Kişi ve kurum adı kullanılarak yardım kampanyası düzenlenmemektedir. Bu tür yasal olmayan talepler karşısında emniyet birimleri veya İBB Beyaz Masa'nın 153 numaralı telefonunun aranması halinde gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."

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