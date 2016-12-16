İBB'den, 10 işçiye mezar olan Torunlar Center'a 1,5 ay sonra otopark sorusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) asansör kazasında 10 işçiye mezar olan Torunlar Center’dan daha önce İBB’ye devretmesi konusunda anlaştıkları otoparkı, CHP'li Meclis üyelerinin konuyu hatırlatması üzerine talep etti. Talebin meclis üyelerinin önergesinden 1 buçuk ay sonra yapılması dikkat çekti.

2007 yılında Galatasaray Kulübü, Mecidiyeköy’deki Ali Sami Yen arazisine karşılık Seyrantepe’de yapılacak yeni stad için TOKİ ile protokol imzaladı. Aynı zamanda deprem toplanma alanı da olan arazide Torunlar İnşaat tarafından rezidans projesi için inşaata başlandı. 3 kuleden oluşan proje için imar planları hazırlandı. İmar planlarında rezidanstaki otopark olan 5. bodrum kat mülkiyetinin İBB’ye devredileceği belirtildi ancak devredilmedi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, CHP’li Meclis üyeleri Hüseyin Sağ ve Hakkı Sağlam’ın da bulunduğu 13 meclis üyesi geçen 19 Temmuz’da verdiği soru önergesiyle Torunlar’ın, İBB’ye devretmesi gereken otoparkı sordu. İBB, Meclis üyelerine verdiği yanıtta İSPARK tarafından işletilecek otoparkın devri için TOKİ’ye yazıldığını fakat tüm arazinin 2014 tarihinde TOKİ tarafından Torunlar’a devredildiği belirtildi. Belediye otoparkın İBB’ye devri için 31 Ağustos tarihinde Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’den talepte bulunduğunu ifade etti. Talebin meclis üyelerinin önergesinden 1 buçuk ay sonra yapılması dikkat çekti.

İhale süreci

TOKİ tarafından Mayıs 2010’da düzenlenen ihaleye Aşçıoğlu tek başına girdi ve 461.5 milyon liralık teklif vererek araziye proje yapma hakkını kazandı. Projeyi gerçekleştirmek için ortaklık görüşmeleri yapan Aşçıoğlu Ekim 2010’da Torunlar GYO ve Kapıcıoğlu ile ortak oldu. Ortaklıkta hisse yapısı Torunlar GYO’nun yüzde 65, Aşçıoğlu’nun yüzde 30 ve Kapıcıoğlu’nun yüzde 5 oldu. Daha sonra Aşçıoğlu İnşaat hisselerinin tamamını Torun Yapı’ya devretti. Kapıcıoğlu da projeden ayrılınca Torunlar projede tek başına kaldı.

10 işçiye mezar olmuştu

Mecidiyeköy’de, inşaatın neredeyse bittiği ancak henüz açılışının henüz yapılmadığı Torun Center’da 2014’te meydana gelen asansör kazasında, 10 işçi hayatını kaybetmişti. Kısa bir süre inşaatı durdurulan gökdelenlerin yapımına daha sonra tekrar başlanmıştı.