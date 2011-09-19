-İBB'de ''seri'' hesapları İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla sezona iddialı bir başlangıç yapan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 3. hafta maçında yarın Orduspor'u ağırlayacak. İlk haftada Galatasaray'ı, geride kalan haftada ise deplasmanda Trabzonspor'u devirerek seri galibiyetler elde eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, başarılı performansını Orduspor karşısında da sürdürmenin peşinde. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Sportif Direktörü Kamil Dizar, Orduspor maçının önemine dikkati çekerek, ''Yarınki karşılaşma, geçtiğimiz ilk iki maç kadar önemli. Bunun bilincindeyiz. Orduspor çok iyi bir ekip kurdu. Lige ayrı bir renk getirdiler. Çok dikkatli olup, istediğimiz sonuca ulaşmak arzusu içindeyiz'' ifadelerini kullandı. Lacivert-turunculularda sakatlığı bulunan Cihan Haspolatlı'nın Orduspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı ve durumunun maç saatinde netlik kazanacağı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Orduspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek.