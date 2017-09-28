İBB'de seçim günü(1)

Gülseli KENARLI /İSTANBUL,(DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bugün yeni başkanını seçecek. Geçen cuma günü Kadir Topbaş\'ın istifası ile boşalan İBB Başkanlığı koltuğu için bugün saat 15.00\'da il meclisinde seçim yapılacak. CHP, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu\'nu aday gösterirken, AK Parti\'nin seçimin hemen öncesinde adayını açıklaması bekleniyor. Seçimde oy kullanma beklenen İBB meclis üye sayısı AK Parti 179, CHP 127, MHP 2 ve bağımsız 1 olmak üzere toplam 309 kişi. Kapalı oylamanın yapılacağı seçim 3 turlu olacak.