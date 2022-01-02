İBB: Yüzde 125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir, elinizi tutan yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde yer alan TCDD'ye bağlı Marmaray'a yapılan zam tartışılmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, " Yüzde 125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir, elinizi tutan yok" açıklamasını yaptı.

Yeni yılın ardından peşi sıra gelen zam haberlerinden biri de Marmaray'a yapılan yüzde 36 zam oranı oldu. TCDD sözkonusu zammın İBB tarafından hukuksuz şekilde yapıldığını iddia ederken İBB'den de "Devlet “dedikodu” yapmaz" cevabı geldi.

Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet “dedikodu” yapmaz. UKOME kararında imzalar mevcut. Son günlerde bazı kamu kurumlarımızın tavrı ile trol hesaplar arasında fark göremiyoruz. Devlet kurumları trolleşemez. %125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok." ifadesini kullandı.