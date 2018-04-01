"İBB yetkilileri, yaşlı ve kimsesiz vatandaşları hastane bahçesine bırakıp kaçtı"

Esenyurt Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki İSTAÇ Eğitim Merkezi'nde kalan evsiz vatandaşları, kış sezonunun bittiği gerekçesiyle merkezden çıkaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinin, yaşlı ve kimsesiz vatandaşları Esenyurt Devlet Hastanesi'nin bahçesine bırakıp kaçtığı iddia edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine hastaneye gelen CHP Esenyurt İlçe Başkanı Ali Gökmen, tedaviye ihtiyaç duyan 83 yaşındaki Hakkı Aydın’ın acil serviste tedavi altına alınmasını sağladı. Daha sonra İBB yetkilileri ile temas kuran İlçe Başkanı Gökmen, bakıma muhtaç yaşlı vatandaşların hastane bahçesine bırakılmasına tepki gösterdi. Tepkiler sonucunda İBB yetkilileri, hastaneye bir araç göndererek yaşlı vatandaşları Kayışdağı’ndaki Darülaceze tesislerine götürülmesini sağladı.

İBB’nin tekerlekli sandalyesiyle hastane bahçesine bıraktığı yaşlı vatandaşlar arasında bir dönemin ünlü solisti Dinçer Erdoğan da vardı. Bugün 74 yaşında olan Erdoğan, Hürriyet Gazetesi’nin 1967 yılında düzenlediği Altın Mikrofon Yarışması’nda Cem Karaca’yı geride bırakıp birinci olan Mavi Çocuklar grubunun solistiydi.

İki aydan beri İBB’nin tesislerinde kaldığını belirten Dinçer Erdoğan, “Bir gece ‘Burayı kapatıyoruz. Yapacak bir şey yok’ dediler. Peki ben ne olacağım dedim. ‘Sizi hastaneye götüreceğiz’ dediler. Sabah sekizde buraya geldik dört saatten beri buradayız” dedi.

İBB’ye tepki büyük

Yaşananlara tepki gösteren CHP Esenyurt İlçe Başkanı Ali Gökmen, İBB’nin tutumu için “vicdansızlık” yorumunu yaptı. “Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında kimsesiz vatandaşları almış toplanma merkezlerinde bakmış. Ama yaz ayları gelir gelmez de kollarından tutup sokağa bırakmış” diyen İlçe Başkanı Gökmen şöyle devam etti: “İçlerinde yürüyemeyecek durumda olan insanlar var ve bu insanların sayısının 50’nin üzerinde olduğu söyleniyor. İBB’nin hastane bahçesine bırakıp kaçtığı durumu ciddi olan 83 yaşındaki vatandaşımızın acilde tedavi altına alınmasını sağladık. Bahçeye terk edilen diğer iki vatandaşımızın Darülaceze’ye gönderilmesini sağladık.”