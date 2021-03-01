İBB yetkilileri kolları sıvadı: Teknelerin kesinlikle Boğaz hattını mesken tutmalarını istemiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı yetkilileri “kıyıları işgal eden, kendi kurallarını uygulayan teknelerin Ataköy, Gürpınar veya Büyükçekmece sahillerine taşınması için” kolları sıvadı. Hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde kendi kendilerine yer belirleyen, bu yerleri kiraya veren tekne sahipleri olduğunu söyleyen İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, “Teknelerin kesinlikle Boğaz hattını mesken tutmalarını istemiyoruz” dedi.

Milliyet’ten Mert İnan imzalı habere göre, Bebek’teki bir tur teknesi yetkilisi, Boğaz kıyısındaki teknelerin durumuyla ilgili şunları kaydetti:

“Halat atmak isteyen biri varsa günlük 200, 300 lira kira öder”

“Bu gördüğünüz kıyı bandındaki teknelerin her biri en az 10, 15 yıl önce buraya gelip demirleyen deniz araçları. 15 yıl önce halat atıp teknesini bağlayan kişi artık o yerin sahibidir. Bir başkası gelip o teknenin olduğu yere parklama yapamaz. Yalı dairesi sahiplerinin birçoğu yerlerini tekne sahiplerine bırakmış. Kıyıya yanaşmış, halat atmış teknelerden hiçbiri parklama ücreti diye bir ücret ödemez. Zaten çoğumuz tur taşımacılığı yaptığımızdan vergimizi ödüyoruz. Üzerine ekstra bir şey ödeyecek durumumuz da yok. Kıyıda elektrik panolarından yararlananlar elektrik faturasını ödemekle mükelleftir. Kıyı bandı Milli Emlak’a aittir ancak park yeri zamanında kapanın olmuştur. Siz gelip teknenizi istediğimiz yere bağlayamazsınız. Halat atmak isteyen biri varsa günlük 200, 300 lira kira öder. Kıyıya yakın gördüğünüz boş şamandıraların da sahibi var. Her isteyen teknesini bağlayamaz.”

“Yer kiralamak isterseniz başkalarıyla görüşün”

Bir başka tur teknesi sahibi de, “Bu hatta gördüğünüz her teknenin yeri bellidir. Benim yanımdaki yerin de sahibi var. Şu an yerinde değil ancak gelip teknenizi yanaştırmanıza izin vermez. Yer kiralamak isterseniz başkalarıyla görüşün” ifadelerini kullandı.

Tur teknesinin sahibine, parklamaya yönelik herhangi bir resmi evrak olup olmadığını sorduğumuzda ise “Kıyı devlete ait ancak 10, 15 yıl önce teknesini yanaştıran kişi oranın sahibi olmuştur. Boğaz hattındaki tekne sahipleri bunu bilir. Vergi veya park ücreti ödemek gibi bir durum olamaz. Tekneleri park edecek bir mekânımız yok. İstinye’den Kalamış Marina’ya gidip halat bağlamak çok masraflı. Tekneyi alıp, Marmara kıyılarına demirlememiz masraf ve zaman kaybı olacağından Boğaz’da kendi yerlerimizdeyiz” sözlerini kaydetti.

“Bu başı bozukluğun düzeltilmesi için yetki alıp çözüme kavuşturmak istiyoruz”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, Boğaz hattında görülen tekne sorununun çözümüne ilişkin şunları dedi:

“Kıyı bandı Milli Emlak’a ait olduğundan İBB olarak yaptırım gücümüz yok. Liman İşletmeleri Genel Müdürlüğü yetkilileriyle konuyu ele aldık, inisiyatif alarak sorunu çözmek istediğimizi belirttik. Teknelerin kesinlikle Boğaz hattını mesken tutmalarını istemiyoruz. Boğaz’da denizle vatandaşın arasına hiçbir şeyin girmemesi gerekiyor. Bebek veya Kuruçeşme’ye marina gibi projelere kesinlikle karşıyız. Kıyıları işgal eden, kendi kurallarını uygulayan teknelerin Ataköy, Gürpınar veya Büyükçekmece sahillerine taşınması için çalışma yapacağız. Hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde kendi kendilerine yer belirleyen, bu yerleri kiraya verenler olduğu biliniyor. Bu başı bozukluğun düzeltilmesi için yetki alıp çözüme kavuşturmak istiyoruz.”