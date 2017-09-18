"İBB, Yenikapı'daki 'devasa' araziyi Ensar Vakfı'na devretti" iddiası: Değeri 371 milyon lira

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Karaman’daki öğrenci yurdunda yaşanan cinsel istismar olayı ile gündeme gelen Ensar Vakfı'na son üç yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe’den Çatalca’ya kadar kamuya ait dokuz bina ve arsa, verildiği iddia edildi. Son olarak Vakfa verildiği öne sürülen en büyük alan ise Yenikapı'daki 18 dönümlük arazi. Yenikapı miting alanının yanındaki bu alanın değeri 371 milyon lira.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberi aynen şöyle:

Yenikapı ruhu Ensar’ın

Ensar... Ülke gündemine Karaman’daki yurdunda kalan çocuklara cinsel istismarla gündeme geldi. Aylarca tartışıldı, kamuoyunun gündeminden düşmedi. Yönetim kurulunda tanıdık isimler var. Kurulun mütevelli heyeti üyeliğinde AKP İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yer alıyor. İBB Başkanı Kadir Topbaş da vakfın kurucuları arasında geçiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çok sevdiği Ensar Vakfı’na son 3 yılda 9 taşınmaz verdi. Bunların en çarpıcı olanı ise AKP’nin sıklıkla kullandığı Yenikapı miting alanına komşu olan 18 dönümlük değerli arazi. İBB bugün itibarıyla değeri “371 milyon 600 bin lira” değerindeki araziyi yaptığı ortak protokolle Ensar Vakfı’nın kullanımına verdi.

İşte milyonluk kıyaklar

Çatalca: İBB Meclisi gündemine yine şubat 2016 tarihinde Çatalca Kaleiçi’nde Tevfik Erdönmez Caddesi üzerindeki bir binanın vakfa verilmesi geliyor. İBB burayı da vakfa kira süresince tahsis ediyor. Arsanın toplam değeri: 3 milyon 80 bin lira..

Maltepe: Aynı yıl eylül ayında İBB Meclisi’ne gelen raporla bu kez Maltepe Çınar Mahallesi Karayolları Caddesi’nde İBB’ye ait 1 bina yine “orta ve yükseköğrenim öğrencilerine konaklama hizmeti sağlamak” amacıyla Ensar Vakfı’nın kullanımına 10 yıllığına tahsis ediliyor. Mülkün şu anki piyasa değeri 5 milyon lira.

Önce kiraladı, sonra verdi

Büyükçekmece: İBB vakfa sadece kendi mülklerini tahsis etmedi. Aynı zamanda kirasını ödediği bazı taşınmazları da tahsis etti. Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Metal Sokak’ta bulunan 500 metrekarelik bina belediye tarafından önce kiralandı. Sonra 12 Şubat 2015 tarihinde İBB Meclisi’ne gelen raporla “yükseköğrenim öğrencilerin barınma ihtiyacı” gerekçe gösterilerek Ensar Vakfı’nın kullanımına tahsis edildi. Binanın yıllık kira maliyeti tam 36 bin lira...

Avcılar: Aynı tarihte İBB Avcılar’da Üniversite Mahallesi Cemil Meriç Sokak’ta yer alan ve önceden kiraladığı 2 bin 700 metrekarelik binayı da yine vakfa tahsis etti. Gerekçe hep aynı: “Yükseköğrenim öğrencilerinin barınma amacının karşılanması.” Bu binanın ise yıllık kira maliyeti tam 546 bin lira...

İki bina birden

Ataşehir: İnönü Mahallesi’nde de bir bina İBB tarafından 12 Kasım 2015 tarihinde meclisten geçen raporla vakfın kullanımına sunuldu. Binanın yıllık kira bedeli: 90 bin lira...

Kartal: Aynı şekilde Kartal’da biri Cevizli Mahallesi’nde biri Orta Mahalle’de olmak üzere iki bina 12 Kasım 2015 tarihinde kira süresince vakfa tahsis ediliyor. Binaların yıllık toplam kira bedeli: 1 milyon 260 bin lira...

Şişli: Mecidiyeköy’de de bir bina kira süresince vakfa tahsis edildi. Toplam yıllık kira maliyeti: 408 bin lira...

CHP'den sert tepki: Peşkeşten vazgeçin

İBB CHP Meclis Üyesi Tarık Balyalı: İstanbul’un en kıymetli alanlarından biri İBB’yle yapılan bir protokolle Ensar Vakfı’nın kullanımına bırakılıyor. Meclis kararından anlaşıldığı üzere Ensar Vakfı buraya yurt yapacak. Yani burada uzun süreli bir kullanım olacak. Burada yapılması gereken aslında yerin tahsisidir. Ancak İBB muhtemelen böyle büyük ve kıymetli bir yerin Ensar Vakfı’na tahsisinin kopartacağı gürültüden korkmuş ki bu işlemi bir protokolle yapmaya çalışmış. İBB bu protokolle hukukun arkasından dolaşarak İstanbul’un en değerli yerlerinden birini Ensar Vakfı’na vermiştir. Bu yapılan işlem hukuken yanlış olduğu kadar ahlaken de yanlıştır. Sürekli olarak, vakıflar hizmet vermek istiyorlarsa bunu kendi imkânlarıyla yapmalılar, diyoruz ancak Ensar ve onun gibi vakıf ve dernekler devletin ve belediyelerin imkânlarını kullanarak hizmet üretmeye çalışıyorlar. İBB, İstanbul halkının malı olan bu gibi yerleri yandaş vakıf derneklere peşkeş çekmekten vazgeçmelidir. Bu yapılan tahsis değil kaynak aktarımıdır.

Tehlikeli hayaller

İBB CHP Grubu Başkanvekili Ertuğrul Gülsever: AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan mayıs ayında yapılan Ensar Vakfı’nın 38. genel kurulunda “14 yıldır iktidardayız ancak sosyal ve kültürel alanda iktidar olamadık, bizim hayalimiz olan nesillerin yetiştirilmesi konusunda hala pek çok eksiğimiz bulunuyor” diyerek, Türkiye’de nasıl bir genç nesil istediği konusumdaki taleplerini açıkça ifade etmiş ve bu konudaki şikâyetlerini dile getirmiştir. Anlaşılıyor ki bu hayali kurulan nesiller, devletin gücünü kullandırarak tarikat ve cemaat vakıfları üzerinden oluşturulmaya çalışılıyor. Bu son derece tehlikeli bir yaklaşımdır. Devletin Milli Eğitim Bakanlığı var, Kredi Yurtlar Kurumu var. Halkın mal varlığı ve parası neden buralara aktarılıyor. Eğer belediyeler böyle görevler üstlenmek istiyorlarsa kendi bünyelerinde örneğin İSYURT adı altında bir birim oluşturabilirler. Ama bunu yapmak istemiyorlar çünkü o zaman bu kurumlar şeffaf ve denetlenebilir hale dönüşür, o nedenle anlaşılıyor ki bu işlevi cemaat ve tarikat vakıfları üzerinden yapmayı uygun buluyorlar.