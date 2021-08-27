İBB’ye başvuran 5 binden fazla şoför adayının uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), aralarında servis şoförlerinin de bulunduğu 141 bin şoför adayına alkol ve uyuşturucu madde testi yapıldığını ve 5 bin 315 adayın testinin ‘pozitif’ çıktığını açıkladı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ağustos ayı toplantısında konuşan İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım, İstanbul'da 7 bin 60 okul, 2 milyon 819 bin 443 öğrenci, 198 bin 165 de öğretmen bulunduğu bilgisini paylaşarak, 18 bin okul servis aracının 6 Eylül'de trafiğe çıkacağını söyledi. Yıldırım, servislerle taşınacak öğrenci sayısının ise 324 bin olduğunu belirtti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte, Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi almak için başvuran kişilere alkol ve uyuşturucu madde testi yapıldığını açıklayan Yıldırım, “Bu kapsamda, bugüne kadar 141 bin 350 şoför adayına test yapıldı. Test yapılan bu kişilerden 5 bin 315'inin testi maalesef pozitif çıktı” dedi. (ANKA)