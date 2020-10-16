İBB'ye 50 milyon TL'ye mal olan bina iki seçim arasında TÜGVA'ya 30 milyon TL'ye satılmış

Yüksek İstişare Kurulu’nda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), İBB’ye yaklaşık 50 milyon TL’ye mâl olan binayı iki seçim arasında 29 milyon 990 bin TL’ye satın aldığı ortaya çıktı.

BirGün'den Dilara Şimşek'in haberine göre İBB Meclisi’nin, 14 Ekim tarihli gündemine sunulan, 66 No’lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ile CHP’li Grup Sözcüsü Tarık Balyalı’nın Meclis’e konuyla ilgili olarak verdiği bilgilere göre söz konusu satış şu şekilde gerçekleşti:



“İBB, 2014 yılında, Eyüpsultan Defterdar Mahallesi’nde, Tarihi Yarımada Surları’nın dibinde bulunan, toplam 12 parseli 20 milyon TL’ye satın aldı. Toplamı 3 bin 451 metrekare tutan parselleri İBB birleştirerek, 101 ada 20 No’lu parsel elde edildi. 2010 yılına ait planlarda park, yol, mezarlık, kamulaştırma alanında kalan parseller, 2013 yılında yapılan plan değişikliği ile ticaret alanına alındı. 2016 Ocak ayında yapılan bir plan değişikliği ile söz konusu arazi ‘Sosyal Kültürel Tesis Alanı’na alındı.”



İBB Yapı İşleri Müdürlüğü, 13 Haziran 2016 tarihinde, söz konusu yere, ‘Eyüp Gençlik Merkezi İnşaatı’ yapımı için ihale açtı. 15 Temmuz 2016 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre inşaat işinin yapımını, 30 milyon 381 bin 51 TL’ye Cumhur Alp İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti. üstlendi. Şartnameye göre, inşaatın 17 Mart 2017’de tamamlanması gerekiyordu.



İBB Emlak Müdürlüğü, 7 Temmuz 2017’de hazırladığı bir teklif ile söz konusu arazinin ‘Sosyal Kültürel Tesis Alanı’ lejantından ‘Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı’ lejantına alınmasını istedi. Gerekçe olarak ‘parsellerin değerlendirilmesine yönelik olduğundan’ gösterildi.

Seçimden 3 gün önce

14 Temmuz 2017’deki meclis kararı ile de arazi ‘Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı’na alındı. Karar onay için, arazi SİT alanında bulunduğu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderildi. Kurul söz konusu kararı iki yıl bekleterek, seçimlerden üç gün önce, 28 Mart 2019 tarihinde onayladı. Söz konusu kurul müdürlüğü de kararı 1 Nisan 2019 tarihinde İBB’ye gönderdi.



Kurul kararı çıkmadan İBB, 25 Ağustos 2017 tarihinde, arsalarını 20 milyon TL’ye aldığı, inşaatını 30 milyon 381 TL’ye ihale ettiği Eyüp Gençlik Merkezi’ni, 27 milyon 957 bin 831 TL takas bedelle (35 daire karşılığı), kendi şirketi KİPTAŞ’a sattı. Gençlik Merkezi’nin açılışı, 21 Ekim 2018’de, Erdoğan’ın katılımı ile yapıldı. Bina, açılış ile birlikte TÜGVA Genel Merkezi olarak kullanılmaya başlandı.

Satış tarihinde hata

Meclis’te konu hakkında konuşan CHP’li Balyalı’nın verdiği bilgiye göre bina TÜGVA’ya 29 milyon 990 bin TL’ye satıldı. Komisyon raporunda satış tarihi 19 Nisan 2019 olarak belirtildi. İBB’den alınan bilgiye göre ise satış 25 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşti.



İBB’nin arsasını 20 milyon TL’ye aldığı, inşaatın 30 milyon TL’ye ihale ettiği Gençlik Merkezi binası, TÜGVA’ya yaklaşık 30 milyon TL’ye satıldı. Yaklaşık 50 milyon TL’ye mal olan binanın 30 milyon TL’ye satılması dikkat çekti.