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İBB: Yarın toplu ulaşım 8 saat ücretsiz

11 Ekim 2020 12:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarın ilkokullar, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması nedeniyle toplu ulaşımın 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacağını duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle okullar kademeli olarak açılıyor. Yarın ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarın yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle toplu ulaşımın saat 14.00'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacaktır. İstanbulkartınızı okutarak ücretsiz geçiş yapabilirsiniz" denildi.

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