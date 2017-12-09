İBB yalanladı: Silivri'deki ekili tarlaya imar izni 12 değil, 8 kat!

Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan'ın “Silivri’de ekili tarlaya 12 kat imar” haberine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi. İBB'den yapılan açıklamada ''12 katlı binalar yapılması söz konusu değil. 6-8 kat yapılacak'' ifadesi kullanıldı.

Önceki gün Boğazlıyan köşesinde Silivri Piri Mehmet Paşa’da yeni ekilmiş tarlaya 12 kat imar izni verildiğini yazdı. Yazıdaki iddialar şöyleydi:

"Uzun yıllar ayçiçeği, buğday, arpa ekilen, 2009’da 2 kat imar izni verilen fakat ekime devam edilen, hatta şu anda bile yeni ekilmiş olan 173 bin 607 metrekarelik araziyi Nisan 2017’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ satın almış, 5 ay sonra da İBB Meclisi’nde imar planı değiştirilerek 12 kat inşaata izin verilmişti. Yani bu verimli toprak konut sahasına dönüştürülmüştü."

İBB'den açıklama

Bu iddialar üzerine İBB tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Haberde bahsedilen yer ayçiçeği tarlası değil imarlı bir alandır. KİPTAŞ burada kâr amacı gütmeksizin dar gelirli vatandaşlarımıza konut yapacaktır. 12 katlı binalar yapılması söz konusu değildir. Projenin 6-8 kat olması planlanmakta olup nihai durum proje sürecinde değerlendirilecektir. KİPTAŞ, sosyal konut projelerinde sosyal faydayı önemsemekte, kâr amacı gütmemektedir. Silivri Projesi KİPTAŞ’ın sosyal konut üretimi kapsamında geliştirdiği bir projedir. Geliştirdiği sosyal konut projelerinde amaç; hiç evi olmayan ve İstanbul’da ikâmet eden dar gelirli vatandaşlarımızı kira öder gibi ev sahibi yapmaktır. Sosyal konut kapsamında yaptığımız bundan önceki projelerimize on binlerce başvuru olmuştur. Ayrıca tüm bu arazi içinde sadece konut inşaatı yapılmayacak. Sosyal donatı alanları, okul, sağlık ocağı, cami, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlar da projeye dahil...”

Boğazlıyan'ın İBB'nin açıklamasına yer verdiği "Tarlaya 12 değil 8 kat inşaat yapacaklarmış!" başlığıyla yayımlanan bugünkü (9 Aralık 2017) yazısı şöyle:

“Silivri’de ekili tarlaya 12 kat imar” haberimize, İBB’den “KİPTAŞ konutları 12 değil 6-8 kat olacak” yanıtı geldi. Haliç’i duvara çevirecek 10 kat kararına “Ama 5 kattan fazlaya izin vermeyeceğiz” yanıtları gibi. 12 kat kararı alınmış bir kere ama onlar “8” deyip insaf etmişler! Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli uyarsa da Tarım Bakanlığı’nın “Kıymayın” dediği kamu spotları sürekli dönse de KİPTAŞ verimli topraklara bina dikip duruyor. Bu arada 100 binlerce konut boş duruyormuş, et-sebze-meyve fiyatları artıyormuş, kimin umurunda?

Önceki gün, Silivri Piri Mehmet Paşa’da yeni ekilmiş tarlaya 12 kat imar izni verildiğini gündeme getirmiştim. Kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse; uzun yıllar ayçiçeği, buğday, arpa ekilen, 2009’da 2 kat imar izni verilen fakat ekime devam edilen, hatta şu anda bile yeni ekilmiş olan 173 bin 607 metrekarelik araziyi Nisan 2017’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ satın almış, 5 ay sonra da İBB Meclisi’nde imar planı değiştirilerek 12 kat inşaata izin verilmişti. Yani bu verimli toprak konut sahasına dönüştürülmüştü. CHP ve MHP gruplarının muhalefetine rağmen kabul edilen İBB Meclis kararına ve “tarlaya 12 kat izni” haberine dair, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı. Dün İBB’den gönderilen açıklamada aynen şu ifadeler kullanıldı:

“Haberinizde bahsettiğiniz yer ayçiçeği tarlası değil imarlı bir alandır. KİPTAŞ burada kâr amacı gütmeksizin dar gelirli vatandaşlarımıza konut yapacaktır. 12 katlı binalar yapılması söz konusu değildir. Projenin 6-8 kat olması planlanmakta olup nihai durum proje sürecinde değerlendirilecektir. KİPTAŞ, sosyal konut projelerinde sosyal faydayı önemsemekte, kâr amacı gütmemektedir. Silivri Projesi KİPTAŞ’ın sosyal konut üretimi kapsamında geliştirdiği bir projedir. Geliştirdiği sosyal konut projelerinde amaç; hiç evi olmayan ve İstanbul’da ikâmet eden dar gelirli vatandaşlarımızı kira öder gibi ev sahibi yapmaktır. Sosyal konut kapsamında yaptığımız bundan önceki projelerimize on binlerce başvuru olmuştur. Ayrıca tüm bu arazi içinde sadece konut inşaatı yapılmayacak. Sosyal donatı alanları, okul, sağlık ocağı, cami, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlar da projeye dahil...”

Sanki oralardaki köylerin okulu yok, tarlalar-bahçeler zaten yeşil alan değil...

Orası verimli bir arazi

İBB’nin bu açıklamasının üstüne şunları söylemeden geçmek olmaz. İmar verilmesi, bir arazinin verimli bir tarım toprağı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bakınız birkaç gün önce çekilen fotoğrafta bile tarlanın yeni ekili olduğu görülüyor.

İBB, “12 katlı binalar yapılması söz konusu değil. 6-8 kat yapılacak” diyor. Yani tıpkı Haliç’teki 10 kat kararına verdikleri yanıt gibi... Hatırlayın; birkaç hafta önce yine İBB Meclisi’ndeki bir plan tadilatıyla Haliç kıyısındaki 10 bin metrekarelik alanda kat sınırının 4’ten 10’a çıkarıldığını gündeme getirmiştim. Uzmanlar, “Haliç’in 16/9’u olur” demişti. Bu haberin ardından da İBB, “10 kat izin çıktı ama 5 kattan yüksek binalara izin verilmeyecek” demişti. Oysa bu kararlar ortadayken yarın öbür gün daha yüksek binalar yapılmayacağının garantisi yok.

Zaten Silivri’den Çatalca’ya tarım alanlarını işgal eden KİPTAŞ’ın bu tür konut projelerinin pek çok örneği var. Bazıları daha da yüksek. Arada Silivri gibi ilçe belediyelerinin izin verdikleri de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde hepsini bu gazetede görecek, okuyacaksınız.

İBB ve KİPTAŞ yöneticileri, vatandaşa ucuz konut yaptıklarını söylüyor. İtirazımız yok ama bunun için daha çok çalışıp daha yaratıcı olmalılar. İstanbul’u beslemesi gereken verimli toprakları imara açıp kat sayısını da kendileri ayarlayarak verimli projeler değil israf yapıyorlar, vatana değer katmıyor, gıda enflasyonu üretiyorlar.