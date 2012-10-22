İBB ve Kadıköy Belediyesi arasında Atatürk posteri tartışması!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını her yıl Bağdat Caddesi’nde ‘Cumhuriyet’e bağlılık yürüyüşü’ ile kutlayan Kadıköy Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında caddenin süslenmesi konusunda gerginlik yaşandı.

Kadıköy Belediyesi’nin caddeye bayrak, Atatürk posteri ve Kadıköy Belediyesi’nin amblemini asma çalışmaları İBB görevlileri tarafından engellenince ekipler karşı karşıya geldi. Kadıköy Belediyesi’nin konuyu sosyal medyada paylaşmasının ardından gelen tepkiler üzerine Büyükşehir Belediyesi’nin engellemeyi kaldırdığı bildirildi.

Kadıköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada her yıl Cumhuriyet Bayramı öncesi başta Bağdat Caddesi olmak üzere ana arterler ve bazı bölgelerin Türk Bayrağı, Atatürk Posteri ve Kadıköy Belediyesi amblemi ile süslendiği belirtilerek: “Bağdat caddesi, Büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda. Bu nedenle Büyükşehir belediyesi oradaki direkleri ve caddeyi süslememizde her yıl sorun çıkarıyor. Süsleme ve bayraklama çalışmalarına engel oluyor. 2009’da da caddenin elektrikleri kesilmişti.

Bu yılda gece ekiplerimiz çalışma yaparken, yani Atatürk posterleri asarken ekipler engellemek istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yıl caddeye sadece Türk Bayrağı ve kendi bayraklarını asmış. Kadıköylüler buna tepki gösterdi. Bize ‘Atatürk posterleri’ de asılsın isteği geldi.Çünkü Büyükşehir Atatürk posterleri asmadı. Ekiplerimiz Atatürk posterleri asarken, müdahale edildi. Sosyal medyada gündeme gelince halk büyük tepki gösterdi ve bize destek verdi” denildi.

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine Kadıköy Belediyesi’nin süsleme yapmasına izin verildiği ifade edildi.

Bu yıl ki 29 Ekim kutlamalarına CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı bildirildi. Caddede 29 Ekim günü iki ayrı kutlamayapılacak, ilki sabah resmi tören, ikincisi büyük katılımımın beklendiği ‘Cumhuriyet’e bağlılık yürüyüşü’.