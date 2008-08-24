İBB ve Eskişehir dostça: 0-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Eskişehirspor bu sezonki ilk maçlarında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda golsüz berabere kaldı.



Maçın ilk yarısında deplasman takımı Eskişehirspor'un atak oynadığı maçta ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor, fazla etkili olamadı.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci yarıda oyuna dengeyi getirmesine rağmen gol atma başarısı gösteremedi. Eskişehirspor da ikinci yarıda önemli gol pozisyonlarından yararlanamayınca maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.



Bu arada maç öncesinde merhum Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan ve Merkez Hakem Kurulu Müdürü Embiya Yıldırım için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0 - ESKİŞEHİRSPOR: 0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Muharrem Yılmaz xx, Hüseyin Fidan xx

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagiç xx, Kerim xx, Metin Depe xx, Mahmut xx, Ekrem xx, Okan Buruk x (Dk. 62 Zeki x), Efe x, Tjikuzu xx, Erman Kılıç x (Dk. 46 İbrahim Akın xx), Serhat x, Adriano x (Dk. 76 İlyas x)

Eskişehirspor: Ivesa xx, Sezgin xx, Nadareviç xx, Vucko x, Murat Önür xx, Serdar Özbayraktar x (Dk. 60 Özgür x), Doğa xx, Bülent Kocabey xx, Poljak xx, Youla x (Dk. 46 Lovrek x), Anderson x (Dk. 71 Tayfun Türkmen x)

Sarı Kartlar: Dk. 8 Poljak, Dk. 45 Bülent (Eskişehirspor), Dk. 35 Ekrem, Dk. 84 Zeki (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



İLK YARI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da çok önemli gol pozisyonları yakalayamadı.



26. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Youla'nın ceza alanına girer girmez vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



30. dakikada ceza alanı dışından serbest vuruş kullanan Poljak'ın direkt kaleye gönderdiği topu, kaleci Hasagiç kontrol etti.



36. dakikada orta sahadan serbest vuruş kullanan Nadareviç'in ceza alanı içine gönderdiği topa yükselen Anderson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Hasagiç'te kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.



İKİNCİ YARI

46. dakikada ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Anderson'un vuruşunda, kaleci Hasagiç iki hamlede topu kontrol etti.



57. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor savunmasından ileriye atılan uzun topu Vuckov sektirince kontrol eden İbrahim, ceza alanı içinde kaleci Ivesa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, meşin yuvarlağı kötü bir vuruşla yandan auta attı.



65. dakikada Zeki'nin ara pasında ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan İbrahim'den önce kaleci Ivesa, kalesinden çıkarak topu kontrol etti.



66. dakikada Lovrek'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Doğa'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



67. dakikada ceza alanı dışından sağ çaprazdan Murat'ın sert şutunda, kaleci Hasagiç topu kornere çeldi.



90. dakikada ceza yayı üzerinden serbest atış kullanan İlyas'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı ve karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

