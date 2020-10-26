İBB Ulaşım Komisyonu: 50 yıllık taksicilik değişecek, uluslararası standart gelecek

İBB Meclisi İyi Parti Sözcüsü ve Ulaşım Komisyonu Üyesi Suat Sarı, 6 bin yeni taksi kiralama teklifiyle köklü bir değişime gideceklerini ifade ederek, “Uluslararası standart gelecek” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, İstanbul'daki taksilerin daha kaliteli hizmet sunması ve şoförlerin iş koşullarını iyileştirmesi için amaçlanan İBB taksi kiralama projesinin taksi kalite performans ölçüm sistemine geçişin ilk adımı olduğunu söyleyen Sarı şu bilgileri paylaştı:

“Taksi işletmeciliğinin en rasyonel yapıldığı ülkeler Dubai, Singapur, Londra ve Tokyo'dur. Bu şehirlerde özel sektör taksi şirketleri kurulmuştur. Yerel yönetimlerin kurduğu çağrı merkezleri tarafından tüm şikayetler alınmakta, taksilerin boş gezmemeleri için talepler taksilere yönlendirilmekte ve bu sayede taksilerin yolculu seyahatleri, dolayısıyla gelirleri artarken giderleri de azalmaktadır. İstanbul'da ise taksiler günlük 500 km yol yapıyor. Bir yılda 5 milyon km boş gezmelerinin sonucunda ortalama 650 milyon TL yakıt israfı yapılıyor.

"Aracılar devreden çıkarılacak, sistemde plaka sahipleri ve şoförler olacak"

Taksi plaka sahiplerinin yüzde beşi şoförlük yapmakta, geri kalan plaka sahipleri ise devretmekte. İşte kurumsallık, sürücü kalitesi burada ortadan kalkıyor. İBB'nin yeni sistemiyle aracılar devreden çıkarılacak. Sistemde plaka sahipleri ve şoförler olacak. Şoförler de 8 saatlik vardiyalarda, emeklerine uygun maaşla ve işveren sigortasıyla çalışacaklar."

14 maddelik çözüm önerisi

Projenin 16 milyon İstanbullu'nun özlediği konfordaki taksi sisteminin ilk adımı olduğunu anlatan Dr. Sarı'nın 14 maddelik çözüm önerilerinin bir bölümü şöyle:

"Korsan taksi illegalitesine İçişleri Bakanlığı hemen son vermeli. Yoksa sorun bitmez. İstanbul'da 20 bin korsan taksi var. Bu araçlarda bir kaza olduğunda yolcuların-vatandaşların hiçbir yasal güvencesi bulunmuyor.

Taksilerin kooperatifleşmesi, bir araya gelerek şirketleşmesi ve bu sayede kurumsallaşması gerekmektedir. Bu durumda süregelen şikâyetlerin denetlenebilmesi mümkün olacaktır. Büyükşehir Belediyesi'nin taksi şoförlerini sürüş ve davranış eğitimleri ile desteklemesi, bunun için de Formula 1 alanını kullanması kaliteye atılmış en önemli adım olacaktır.”