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İBB ücret tarifelerine 2018'de zam yok

    İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB)  Meclisi, İBB’nin ücret tarifelerinin çok büyük bir kısmına 2018 yılında zam yapmama kararı aldı

15 Aralık 2017 16:05

 

 

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB)  Meclisi, İBB’nin ücret tarifelerinin çok büyük bir kısmına 2018 yılında zam yapmama kararı aldı. Ayrıca, kültürel etkinlikler ile tiyatroların şehitlerin 1. Derece yakınları ile gazilere ücretsiz olması kararı da alındı.

İBB Meclisi, Aralık ayı toplantılarının son birleşiminde,  İBB’nin ücret tarifelerinin çok büyük bir kısmına 2018 yılında zam yapılmaması onaylandı. Ayrıca, kültürel etkinlikler ile tiyatroların şehitlerin 1. Derece yakınları ile gazilere ücretsiz olması da kararlaştırıldı. Her iki karar da meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.

Alınan kararlarla ilgili meclise bilgi veren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ücret tarifelerinin çok büyük bir kısmına 2018 yılında zam yapılmayacağını söyledi. Başalan; İSPARK Ücretleri, Mezarlıklar Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, Basın Yayın Müdürlüğü, Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, İşletmeler Müdürlüğü’nin fiyat tarifelerinde zam yapılmayacağını açıkladı.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün fiyat tarifelerinin birçok kaleminde, Gelirler Müdürlüğü’nün ilan ve reklam ücretleri ve stant ücret kalemlerinde, Planlama Müdürlüğü’nün bazı kalemlerinde de zam yapılmayacağını ifade eden Başalan, “Yeni bir uygulamayla Toplu Ulaşım Müdürlüğü’nde servisçilerin 1. Derece akrabalar arasındaki devir işlemlerinde ücret alınmayacak” dedi.

2018 yılında başlayacak ikinci bir yeni uygulamayla, şehitlerin 1. Derece yakınları ile gazilere, Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü’nün sinema ve tiyatro biletleri ile Şehir Tiyatroları biletlerinin ücretsiz olacağını belirten Başalan, “Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz kültürel etkinliklerimizi ve tiyatro oyunlarımızı ücretsiz takip edebilecek” diye konuştu.

 

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