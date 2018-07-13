İBB, Suriyelilere Türkçe ve meslek eğitimi için kurs düzenleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da ikamet eden Suriyeli sığınmacılara, Türkçe ve meslek eğitimi için kurs düzenleyecek.

Kurslara yönelik protokol, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi Vakfı arasında imzalandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde görüşülen protokol, oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, İstanbul'da ikamet eden Suriyelilere yönelik; Türkçe dil eğitimi, sosyal, kültürel ve mesleki teknik alanda eğitimlerini artırmak, geliştirmek ve meslek sahibi olmaları için faaliyetler yürütülecek. Protokolün süresi ise bir yıl olarak belirlendi.

Eğitim sonunda belge verilecek

İstanbul'da herhangi bir alan ya da dalda kurs faaliyeti yapılan sabit veya geçici bina, salon ve benzeri yerler kiralanabilecek. Kurslara alınacak sığınmacıların başarılı olmaları halinde eğitimlerin sonunda belge verilecek.

Sığınmacılara yönelik eğitim faaliyetlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile İSMEK arasında da bir işbirliği sağlanacağı ifade edildi