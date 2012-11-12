İBB Spor'da Carvalhal dönemi bitti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Portekizli teknik direktörü Carlos Carvalhal, görevinden istifa etti.

Lacivert-turunculu kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüzün teknik direktörlüğünü yapmakta olan Sayın Carlos Carvalhal'in görevinden ayrılma yönündeki talebi yönetimimizce değerlendirilmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz'' denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda, ligin alt sıralarındaki takımlardan Kardemir Karabükspor'a 3-1 yenilmişti.

Geçen sezon Beşiktaş'ta görev yapan ve bu sezon başında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile anlaşan 47 yaşındaki Portekizli teknik adam, takımının başında Süper Lig'de 11 maça çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Carvalhal yönetiminde sadece 3 galibiyet alırken, 2 kez berabere kaldı, 6 kez de rakiplerine yenildi. Toplam 10 gol atıp, 14 gol yiyen lacivert-turunculu ekip, 11. haftayı gol averajıyla 14. sırada tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ayrıca, Carlos Carvalhal ile çıktığı Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Orhangazispor'a deplasmanda, uzatma bölümünde 2-1 yenilerek kupaya erken veda etti.