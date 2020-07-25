İBB Sözcüsü Ongun paylaştı: Halk Süt dağıtımı yapan ekibimiz, Gaziosmanpaşa'da bir grubun saldırısına uğradı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB görevlilerinin çocuklara Halk Süt dağıtımı yaptığı sırada, Gaziosmanpaşa'da bir grup tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Twitter hesabından saldırıya uğrayan görevlinin fotoğraflarını paylaşarak, "İlgili yasal girişimler başlamıştır" dedi.

Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımıza ücretsiz Halk Süt dağıtımı yapan ekibimize bugün Gaziosmanpaşa'da kalabalık bir grup tarafından saldırı yapılmıştır. Süt dağıtan birimimize yapılan bu saldırıyla ilgili yasal girişimler başlamıştır. Olayı kınıyor, yaralanan personelimize acil şifalar diliyoruz."