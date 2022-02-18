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İBB Sözcüsü Ongun: Tatilimle ilgili söylenen meblağlar yalan, THY ile uçmam hata oldu

Ongun, yoğun kar yağışı sırasında yurt dışında olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti

18 Şubat 2022 07:44

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul’da yoğun kar yağışı sırasında tatilde olduğu eleştirilerine, “Benim yurtdışı seyahatim daha önceden planlandı. Aylar öncesinden karın yağacağını bilemezdim. Benim yurtdışıma gittiğimi troller deşifre etti. THY ile uçmak benim hatam oldu. Benim tatilim ile ilgili bazı meblağlar söylendi. Ama bunların hepsi yalan” dedi.

TELE 1'de Enver Aysever’in konuğu olan Ongun, kar yağışı sırasında gittiği tatili, İBB’deki tartışmaları değerlendirdi.

Ongun’un açıklaması şöyle:

"Benim yurtdışı seyahatim daha önceden planlandı. Aylar öncesinden karın yağacağını bilemezdim. Benim yurtdışıma gittiğimi troller deşifre etti. THY ile uçmak benim hata oldu. Benim tatilim ile ilgili bazı meblağlar söylendi. Ama bunların hepsi yalan. Ben hesabımı belediye başkanına verdim. Devletin müfettişleri de sorsa hesap veririm. Benim tatilimin ne önemi var? Bilgileri hatalı. Ben Cenevre’de değildim."

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