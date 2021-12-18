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İBB Sözcüsü Ongun: Kur farkı nedeniyle İstanbul'un 15,2 milyar TL'si buharlaştı

18 Aralık 2021 17:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Sözcüsü Murat Ongun, "Kur farkı nedeniyle İstanbul'un 15,2 milyar TL'si buharlaştı" dedi.

Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından Türk Lirası'nın tarihi değer kayıpları yaşadığı günlerde kurumlar bütçe belirlemekte zorlanıyor. İBB Sözcüsü Ongun, İBB'nin geçen ay belirlenen 2022 bütçesinde 15,2 milyar liralık kaynağın kötü ekonomi yönetimi nedeniyle buharlaştığını söyledi.

Ongun, Twitter hesabında paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"25 Kasım'da, 2022 yılı İBB bütçesi, İBB Meclisi'nde onaylandı. Onay günü ile bugünkü kur farkı nedeniyle İBB'ye yansıyan fatura tam 15 milyar 200 milyon lira. İstanbul'un 15,2 milyarlık kaynağı ne yazık ki ülkenin kötü ekonomi yönetimi yüzünden buharlaştı."

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