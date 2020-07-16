İBB Sözcüsü Ongun: İSKİ faturalarında 'bakım bedeli' kalktığı için son fiyat artışı vatandaşlarımızı etkilememiştir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, su zammına ilişkin, "İSKİ faturalarında “bakım bedeli” kalktığı için son fiyat artışı vatandaşlarımızı etkilememiştir" açıklamasını yaptı.

İBB Meclisi'nde suya yapılacak zam oranı belirlendi. Yeni tarifeye ilişkin yüzde 12,62 olan TÜFE oranında zam teklifi Genel Kurul'da kabul edildi.

Zammın ardından açıklama yapan İBB Sözcüsü Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli İstanbullular; İSKİ faturalarında “bakım bedeli” kalktığı için son fiyat artışı vatandaşlarımızı etkilememiştir. Aksine, hanelerin %66’sı 10 metreküp su kullanmaktadır ve bu gruba suda indirim gelmiştir. Enflasyona göre diğer hanelerdeki artış da çok düşüktür."