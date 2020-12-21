İBB Sözcüsü Ongun'dan HaberTürk'e 'tek taraflılık' tepkisi: 'Gücü özgürlüğünde' olduğu için bir gün cevap hakkına saygı duyacaklardır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, HaberTürk TV'de AKP İBB Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun sık sık konuk edildiğini belirterek, "Tek taraflı iddialarını ekrana taşıyor" dedi.

İBB Sözcüsü Ongun, Twitter'dan HaberTürk'e "tek taraflılık" tepkisi gösterdi. HaberTürk'ün, "gücü özgürlüğünde" sloganını hatırlatan Ongun, "'Gücü özgürlüğünde' olduğu için cevap hakkında bir gün saygı duyup CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nı da yayına davet edeceklerdir" ifadesini kullandı.

Ongun'un ifadeleri şöyle:

"Habertürk, sık sık AK Parti İBB Meclis Grup Başkan Vk. Tevfik Göksu’yu konuk edip, tek taraflı iddialarını ekrana taşıyor. Eminiz ki, 'gücü özgürlüğünde' olduğu için CEVAP HAKKINA bir gün saygı duyup CHP Grup Başkanı Vk. @DoanSubasi’nı da yayına davet edeceklerdir."