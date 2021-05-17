İBB Sözcüsü Ongun'dan dezenfektan açıklaması; eski bakana gönderme yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dezenfektan incelemesi başlatılmasına ilişkin, "Dezenfektanın gerçek litre fiyatı 3.70 TL’dir. Bazı bakanlıkların 175 TL’ye aldığı dezenfektanlarla da ilgisi bulunmamaktadır."" açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanlığı, ihalede usulsüzlük içeren işlemler yapılarak kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla İmamoğlu hakkında inceleme başlattı. Ticaret Bakanı iken aile şirketinden bakanlığa dezenfektan alan Ruhsar Pekcan hakkında ise herhangi bir soruşturma başlatılmamış ancak bakanlık görevinden alınmıştı. Öte yandan İBB Başkanı İmamoğlu savunmasında, "Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok" ifadesini kullanmıştı.

Murat Ongun'dan açıklama

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan eski Ticaret Bakanı Pekcan'a gönderme yaparak şu paylaşımı yaptı:

"İBB’nin aldığı ve Başkan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yeni bir soruşturma hazırlığına konu olan dezenfektanın gerçek litre fiyatı 3.70 TL’dir. Kür halindedir, 1 litreden 20 litre dezenfektan elde edilir. Bazı bakanlıkların 175 TL’ye aldığı dezenfektanlarla da ilgisi bulunmamaktadır."

TIKLAYIN: İBB Başkanı İmamoğlu hakkında dezenfektan incelemesi başlatıldı

TIKLAYIN: Hakkında ön inceleme başlatılan İmamoğlu'ndan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok