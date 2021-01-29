İBB Sözcüsü Ongun'dan Demet Akalın'a metro yanıtı: Kullandığınız fotoğraf İstanbul’dan değil Madrid’den

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "İstanbul Nişantaşı metro” notuyla paylaştığı kalabalık metro fotoğrafına yanıt verdi.

Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demet Hanım, umarız kısa zamanda tüm sektörler normale döner. Ancak, bu arzunuzu vurgulamak için kullandığınız fotoğraf İstanbul’dan değil Madrid’den, bilginize." ifadesini kullandı.

Akalın, bir takipçinin “Bilmediğim için Nişantaşı'nda metro nerede” tweetini de “Osmanbey durağıymış. Nişantaşı'na giden o durakta iniyotmuş. Deha’nın yalancısıyım fotoyu ondan aldım.." diye yanıtladı.