İBB Sözcüsü Ongun'dan Bakan Soylu'ya '557 terörist' yanıtı: Çalışanların hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeme getirdiği 'belediyede terör örgütü ile ilişkili çalışanlar' iddiasına yönelik olarak açıklama yaptı. Ongun, mesajında 'emniyet birimlerince herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeme getirdiği iddialara cevap verdi. Ongun paylaşımında “İBB’de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var” dendi. Havuz medyası bugün sayıyı 7’ye indirdi. İncelemede 3’ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı konuşmada İBB’de yaklaşık 33 bin kişinin işe alındığını belirerek, “Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80’inin DHKPC, 20’sinin MLKP, ikisinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim.” demişti.

Soylu'nun sözleri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İBB’de, çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor. Bak bak bak! 557 terör örgütü. Yani 86 bin İBB çalışanını zan altında bırakıyor. İlk gün cevap vermeyi düşündüm. ‘Yok’ dedim ‘Bekleyeyim.’ Dünü de bekledim. Niye? Yani şimdi ülkede sokakta gezen ya da bir kurumda çalıştığınızı bildiğiniz, 557 tane terör örgütü üyesi var diyeceksiniz… Bekledim ki herhalde gelip onları alacaklar İBB’den. Öyle ya, terör örgütü üyesiyse gelip, tutuklayacak bunu. Yalanı konuş, iftirayı at, köşene çekil! Bu arada kimse gelmedi” şeklinde cevap vermişti.