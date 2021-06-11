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İBB Sözcüsü Ongun: Bir ihalede belediyenin 67 milyon 307 bin TL kamu zararına uğratıldığı tespit edildi

11 Haziran 2021 07:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, belediyenin AKP döneminde 'Selatin Camilerinin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı' ihalesinde kurumun 67 milyon 307 bin TL kamu zararına uğratıldığını tespit ettiklerini duyurdu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, 'Selatin Camilerinin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı' ihalesinde İBB’nin 67 milyon 307 bin TL kamu zararına uğratıldığının tespit edildiğini duyurdu. Ongun, sosyal medya hesabından 'Yeni bilgilendirme' diyerek duyurduğu gelişmeye ilişkin, "Selatin Camilerinin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı ihalesinde İBB’nin 67 milyon 307 bin TL kamu zararına uğratıldığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Ongun ayrıca, "İBB Teftiş Kurulu konuyu soruşturdu, dosya İçişleri Bakanlığı tarafından devralındı. Şu ana kadar sonuçlanmadı" dedi.

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