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İBB Sözcüsü Ongun, A Haber'i tiye aldı: Ekrem İmamoğlu çocukların topunu zorla alıyor

28 Nisan 2021 00:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, A Haber'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin yaptığı haberleri tiye alarak bir paylaşım yaptı. Ongun, İmamoğlu'nun elinde top olan bir çocukla diyaloğunu paylaşırken "A Haber: Ekrem İmamoğlu çocukların topunu zorla alıyor" ifadesini kullandı.

Ongun, Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı haberler tepki çeken hükümete yakın yayın organı A Haber'i yaptığı paylaşımla tiye aldı.

Ongun, İmamoğlu'nun elinde top olan bir çocukla diyaloğunu paylaşırken "A Haber: Ekrem İmamoğlu çocukların topunu zorla alıyor" ifadesini kullandı.

Murat Ongun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Ekrem İmamoğluMurat OngunA Haber
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