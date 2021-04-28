İBB Sözcüsü Ongun, A Haber'i tiye aldı: Ekrem İmamoğlu çocukların topunu zorla alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, A Haber'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin yaptığı haberleri tiye alarak bir paylaşım yaptı. Ongun, İmamoğlu'nun elinde top olan bir çocukla diyaloğunu paylaşırken "A Haber: Ekrem İmamoğlu çocukların topunu zorla alıyor" ifadesini kullandı.

Ongun, Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı haberler tepki çeken hükümete yakın yayın organı A Haber'i yaptığı paylaşımla tiye aldı.

Ongun, İmamoğlu'nun elinde top olan bir çocukla diyaloğunu paylaşırken "A Haber: Ekrem İmamoğlu çocukların topunu zorla alıyor" ifadesini kullandı.

Murat Ongun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: