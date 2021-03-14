İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Tevfik Göksu'ya "çay" cevabı

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sadece 18 ayda 1.5 Milyon TL'lik çayı kimin içtiğini İstanbullular adına soruyoruz" ifadelerini kullandı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Göksu'ya "Alınan çay eski dönemde 2017'de 804 bin iken 2021’de 575 bin TL" cevabını verdi.

Mehmet Tevfik Göksu Twitter hesabında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında "Sadece 18 ayda 1.5 milyon TL'lik çayı kimin ya da kimlerin içtiğini İstanbullular adına İBB Başkanına soruyoruz" ifadelerini kullandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Göksu'ya yanıt verdi. "Meydan boş değil" diyen Ongun şu ifadelere yer verdi:

"Mesaimin bir bölümünü bariz yalanların düzeltilmesiyle geçirmekten memnun değilim. Ama meydan boş değil. 24 saat çalışan temizlik işçilerine yıllık alınan çay eski dönemde 2017'de 804 bin iken 2021’de 575 Bin TL. Enflasyona rağmen bu azalmanın izahını iddia sahibine bırakıyorum."