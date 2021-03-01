İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan tek bir hatta metro seferlerinin durmasına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, akşam saatlerinde Yenikapı - Bayrampaşa arasında metro seferlerinin durmasına ilişkin açıklama yaptı. Ongun, kablo hırsızları nedeniyle metro seferlerinin durduğunu kamera görüntüleriyle duyurarak konuyla ilgili emniyet birimlerinin çalıştığını bildirdi.

Murat Ongun'un açıklaması şöyle:

"Bu görüntülerin nedeni, kablo hırsızlarıdır. M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda seferlerimiz sadece Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılabilmektedir. Kablo hırsızlarının yakalanması için Emniyet birimlerimiz çalışıyor."