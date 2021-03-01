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İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan tek bir hatta metro seferlerinin durmasına ilişkin açıklama

01 Mart 2021 21:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, akşam saatlerinde Yenikapı - Bayrampaşa arasında metro seferlerinin durmasına ilişkin açıklama yaptı. Ongun, kablo hırsızları nedeniyle metro seferlerinin durduğunu kamera görüntüleriyle duyurarak konuyla ilgili emniyet birimlerinin çalıştığını bildirdi. 

 

Murat Ongun'un açıklaması şöyle: 

"Bu görüntülerin nedeni, kablo hırsızlarıdır. M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda seferlerimiz sadece Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılabilmektedir. Kablo hırsızlarının yakalanması için Emniyet birimlerimiz çalışıyor."

İBBMurat ongunmetro
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