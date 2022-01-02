İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan CNN Türk'e: Neden korkuyorsunuz?

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'e tepki göstererek, "Yine tek taraflı bir yayınla, yalan iddiaları yayınlıyor. Tevfik Göksu’nun asılsız iddialarına yanıt vermek çok kolay. Yeter ki, cevap hakkımıza saygı duyun" dedi. Ongun, İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun iddialarına yanıt vererek, "Mahkeme kararı varsa ben istifa edeceğim, yoksa Tevfik Göksu’yu istifaya davet ediyor ve meydan okuyorum" ifadelerini kullandı.

Ongun, CNN Türk'te yayınlanan 'Ne Oluyor?' programında canlı yayında açıklamalara bulunan İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun asılsız ve uydurma iddialarda bulunduğunu, bu iddialara yanıt verme haklarınınsa engellendiğini belirterek tepki gösterdi.

Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İBB Sözcüsü Ongun "CNN Türk yine tek taraflı bir yayınla, yalan iddiaları yayınlıyor. Üstelik, yanıt verme hakkımızı da engelliyor. Tevfik Göksu’nun asılsız ve uydurma iddialarına yanıt vermek çok kolay. Yeter ki, cevap hakkımıza saygı duyun. Neden korkuyorsunuz? Cnn Turk" ifadelerini kullandı.

Murat Ongun bir diğer paylaşımında ise "Hamd olsun, bugün de İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve hamisi CNN Türk televizyonu doğrulardan fellik fellik kaçtı. Cevap hakkımız yine engellendi. Korkmayın, doğrular iyidir. Cnn Türk" dedi.

"İBB CHP'nin aynası değil mi, nerede liyakat"

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li yöneticilerin katıldığı 'personel alım' toplantısında bir video izleterek, "İBB, CHP'nin aynası değil mi? Nerede liyakat" dedi.

Tevfik Göksu "CHP'li yönetici bir konuşma yapıyor. 'Biz İBB'ye personel alırken böyle yapıyoruz' diyor. 'Yüzde 35 CHP'den alıyoruz, yüzde 15 İYİ Parti'den alıyoruz, yüzde 15 de diğer adını söyleyemediklerimizden alıyoruz' diyor. Bütün şey 'diğer' kısmında başlıyor. Adını söylemekten çekindikleri, imtina ettikleri. Ekrem İmamoğlu, her fırsatta 'liyakat geldi, mülakat geldi İstanbul'a' diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MEB'in kapısına giderek liyakat arıyor dedi değil mi? İBB CHP'nin aynası değil mi? Nerede liyakat" ifadelerini kullandı.

Göksu, yayın sırasında "Türkiye'nin milli değerlerini zirveye taşıyan vakfı bırakıp tercihini DİAYDER'den yana yaptılar. PKK destekli bir dernek olduğunu sağır sultan bile biliyor" dedi.

Göksu ayrıca, İBB yönetiminin LGBT müdürlüğü kurulması yönünde çalışmalar yaptığını açıkladı. CHP'nin LGBT meselesini çok sevdiğini belirten Göksu, "İBB meclisine sürekli LGBT ile ilgili şeyler getiriyor. Bunlara 'Hayır' diyoruz" diye konuştu.

"Mahkeme kararı varsa istifa edeceğim"

Canlı yayının devam ettiği sırada İBB Sözcüsü Ongun Twitter hesabından bir paylaşım daha yaptı.

Ongun paylaşımında "Tevfik Göksu bu akşam CNN Türk’te “Murat Ongun mahkeme kararı ile yalancı ilan edilmiştir” dedi. Mahkeme kararı varsa ben istifa edeceğim, yoksa Tevfik Göksu’yu istifaya davet ediyor ve meydan okuyorum" dedi.

Program sunucusu Göksu Öngören Özgür'ün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı'na yayına katılmak için yaptığı çağrı sonrası Subaşı canlı yayına telefonla bağlanarak, "Tevfik Bey'in iddialarının hepsinin cevabı var, büyükşehir meclisinde bu yanıtları her zaman veriyoruz" dedi.