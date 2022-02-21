İBB Sözcücü Ongun: Bakanın bahsettiği zam oranı hayal ürünü

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "KDV indirimi" sözlerine "Bakanın bahsettiği zam oranı hayal ürünü. Bakanlarımızın saygınlıklarını korumak adına, ilgi alanları dışında yorum yaparken doğru bilgiye ulaşmalarını temenni ederiz." şeklinde yanıt verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun devletin vatandaş için yaptığı KDV indirimini halka yansıtacağına su temin maliyetini bahane edip suya yüzde 175 zam yapmaya çalıştığını söylemişti.

Bakan Varank'ın sözlerine yanıt İBB sözcüsü Murat Ongun'dan geldi. Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"KDV indirimleri yürürlüğe girdiği an otomatik uygulanır, İSKİ’de de anında uygulandı"

"KDV indirimleri yürürlüğe girdiği an otomatik uygulanır, İSKİ’de de anında uygulandı. Bakanın bahsettiği zam oranı ise hayal mahsulü. Bakanlarımızın saygınlıklarını korumak adına, ilgi alanları dışında yorum yaparken doğru bilgiye ulaşmalarını temenni ederiz."