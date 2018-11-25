İBB, şiddet mağduru kadınların anısına oluşturulan dijital anıtı söktü!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Beşiktaş'daki şiddet mağduru kadınlar anısına dikilen dijital anıtı söktü. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu "Bugün 25 Kasım. Şiddete devam. Sözün bittiği zaman" paylaşımını yaptı.

Türkiye'de şiddet mağduru kadınların anısına yaptırılan Beşiktaş'daki dijital anıt bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından söküldü. Şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden kadınlar için oluşturulan anıtın tam da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde sökülmesi tepkilere neden oldu.

"Sözün bittiği zaman"

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu "Dün #363nedir diye sormuştuk. Malum 2018 yılı içinde şiddete uğrayarak öldürülmüş kadın sayısıydı. Dikkat çekilmesi adına Beşiktaş Belediyesi Beltaş A.Ş tarafından yaptırılan anıt İBB tarafından şu an sökülüyor. Bugün 25 Kasım. Şiddete devam. Sözün bittiği zaman" paylaşımını yaptı.