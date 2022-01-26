İBB saat vererek uyardı: Kar yağışı akşam geri dönüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte pazartesi gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışının bu akşam 20.00 sıralarında yeniden etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Yağışın yaşamı olumsuz etkileyebilecek derecede yoğun olmayacağı, bölgesel olarak kuvvetli geçişler yaşanabileceği tahmin ediliyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kar yağışı saat 20.00'den sonra Avrupa Yakası'nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nda yeniden etkili olacak. Ancak yağışın yaşamı olumsuz etkileyebilecek derecede yoğun olmayacağı, bölgesel olarak kuvvetli geçişler yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının yarın öğlen saatlerinde İstanbul'u terk etmesi beklenirken, dondurucu soğukların cuma sabahına kadar etkili olacağı bildirildi.

İBB ekiplerinin, Atatürk Havalimanı, Esenyurt ve Hadımköy'de kar küreme çalışmaları devam ediyor. (ANKA)