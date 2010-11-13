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Spor

İBB RUSYA'YI YENEREK ŞAMPİYON OLDU İSTANBUL (A.A)

13 Kasım 2010 16:03

-İBB RUSYA'YI YENEREK ŞAMPİYON OLDU İSTANBUL (A.A) - 13.11.2010 - Serbest stil güreşte Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Rusya'nın Sayitiyev takımını 6-1 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor şampiyon oldu.  Fatih Spor Kompleksi'nde 6 takımın katılımıyla dün başlayan müsabakaların finalinde Türkiye'yi temsil eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Rusya temsilcisi Sayitiyev karşılaştı.  55 kiloda Sezar Akgül, Sayitiev'den Zalmhan Daudov'a 3-1 yenildi. İkinci maçta 60 kiloda Ramazan Pehlivanoğlu, Rustam Çaymasov'ı, üçüncü maçta da 66 kiloda Ramazan Şahin, Ahmed Cakaev'i 3-0 mağlup etti. Dördüncü maçta 74 kiloda Ayhan Sucu, Dcabrail Barakhoev'i, beşinci maçta da 84 kiloda Erhan Cihangiroğlu Ahmed Hasiev'i 3-1 yendi. Son maçta 120 kiloda Anzor Baltukaev ile karşılaşan Fatih Çakıroğlu ise müsabakayı 3-0 kazandı. 96 kiloda Serhat Balcı rakibi çıkmadığı için hükmen galip sayıldı. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediyespor rakibi Sayitiev'i 6-1 yenerek şampiyon oldu.  -ÜÇÜNCÜ ROMANYA'NIN LUGOJ TAKIMI OLDU- Kupada üçüncülük için Romanya'nın Lugoj takımı ile Bulgaristan'ın NSA Akademik takımı karşılaştı. NSA Akademik'i 6-1 yenen Lugoj, kupada üçüncü oldu. Bu arada, Avrupa Kulüpler Birliği (CELA) Kupası'nı da Bulgaristan'ın NSA Akademik takımını 4-3 yenen Makedonya'nın Balkanec takımı kazandı.  

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