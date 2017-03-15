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İBB, Rotterdam Belediyesi ile yaptığı kardeş şehir protokolünü iptal etti

Erdoğan: İstanbul Belediye Başkanı'na talimat verdim, tek taraflı olarak o kardeşlik akdini bozsun

15 Mart 2017 19:24

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, oy birliğiyle Rotterdam Belediyesi ile yaptığı kardeş şehir protokolünü iptal etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'daki 16 Nisan referandumu kapsamında yaptığı konuşmada  "Rotterdam Belediye Başkanı, İstanbul'la da kardeş şehirlermiş. Dün akşam Başbakanımıza söyledim, 'Hemen İstanbul Belediye Başkanımıza söyleyelim, tek taraflı olarak bunlarla o kardeşlik akdini bozsun.' Zira bizim bu tür insanlarla kardeş şehir olmamız mümkün değil" demişti.

Erdoğan'ın bu çıkışı üzerine İBB Meclisi Hollanda'nın Rotterdam Belediyesi ile yaptığı kardeş şehir protokolünü oy birliği ile iptal etti.

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