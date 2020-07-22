İBB: Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan Özel Halk Otobüsü şoförünün sertifikası iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımlarda bulunduğu için sosyal medyada tepki çeken Özel Halk Otobüsü şoförünün sertifikasının iptal edildiği duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İBB olarak hiçbir şekilde; bir Özel Halk Otobüsü şöförünün dün kaybettiğimiz Pınar Gültekin ve genel olarak kadınlar hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeleri kabul edemeyiz. Kendisinin sertifikası iptal edilmiştir" diye yazdı.

Ne olmuştu?

Özel Halk Otobüsü şoförü Emrah Koçyiğit, Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlarda bulunmuştu.

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