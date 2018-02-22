İBB önünde Maçka Parkı eylemi: İstanbul'un altını oymayın, parkımıza dokunmayın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) merkez binası önünde toplanan grup, Dolmabahçe-Levazım Tüneli için Maçka Parkı’dan ve tünel güzergahından 199 ağacın taşınmasını protesto etti. Fatih Saraçhane’deki İBB binasının önünde toplanan Maçka Parkı Hepimizin İnisiyatifi üyeleri, "İstanbul’un altını oymayın, Maçka Parkı’na dokunmayın" ve "Sen Maçka Parkı’nı yok edersen biz de belediyeyi parka çeviririz" yazılı pankartları açtı. Eylemde "Alanı yeniden ağaçlandırın" çağrısı yapıldı.

Grup üyelerinden bazıları burada ip atladı, bazıları da top oynadı. ‘Temsilen’ yapılan piknikte bir katılımcı da ‘Polyanna’ kitabından bölümler okudu.

Eyleme CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’nin İBB Meclis Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever ve CHP’li belediye meclis üyeleri de destek verdi.

"Çözüm raylı sistem"

Kaftancıoğlu, CHP olarak projenin hangi gerekçelerle yapılmaması gerektiğini anlatmalarına rağmen ortaya çıkan sonucun mağduriyetini yaşadıklarını söyledi.

Kaftancıoğlu şöyle devam etti: “İstanbul’un trafik sorunu çözümünü böyle tünellerle bir yerden alıp, lastikli araçları bir yere taşıyarak çözemezsiniz. İstanbul’da yılda en az 50 kilometre raylı sistem oluşturarak ancak İstanbul’un trafik sorunu çözülebilir. Ama onların amacı İstanbul’un trafik sorununu çözmek değil kendi oluşturdukları yüzde 1’lik bir kesimi mutlu etmek olduğu için tünel yapmakta buldular. Tünel, doğanın katledilmemesi için doğaya sahip çıkabilmek için devreye girebilir ama Maçka Parkı örneğinde olduğu gibi doğayı yok etmek için tünel yapılıyorsa İstanbul’a dair halkın, hakkın yanında olan mücadeleyi bundan sonra da sürdüreceğiz.”

Gülsever ise projenin lastik tekerlekli araçların daha da yoğunlaşmasını sağlayacak önlemlerin doğru olmayacağını ifade ederek “İstanbul’un 1/100000 planının içerisinde hiç böyle bir tünel yapımının olmadığını ve bunların günü kurtarmak için yapıldığını ifade etmeye çalıştık. Bu önlemlerle bu çözümlerle İstanbul plansız bir şekilde her gün yeşili katledilen bir kent haline dönüştü” diye konuştu.

Belediyeden alanı yeniden ağaçlandırması istendi.