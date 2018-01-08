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İBB ÖNÜNDE İŞÇİ EYLEMİ

Haber - Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA  DİSK'e bağlı Nakliyat-İş sendikası üyeleri, Zeytinburnu Ambarlar'da bulunan Nakliyeciler Sitesi'nin yıkımını protesto etmek için eylem yaptı

08 Ocak 2018 19:58

Haber - Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA 
DİSK\'e bağlı Nakliyat-İş sendikası üyeleri, Zeytinburnu Ambarlar\'da bulunan Nakliyeciler Sitesi\'nin yıkımını protesto etmek için eylem yaptı.
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi(İBB)\'nin Saraçhane\'deki binası önünde 13.00\'te toplanan işçilere, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, CHP İBB Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever ve CHP\'li belediye meclis üyeleri destek verdi. \"Nakliyeciler Sitesi\'nin keyfi kanunsuz yıkımının sorumlusu İBB\'yi protesto ediyoruz\" ve \"İşimizi, ekmeğimizi, geleceğimizi ranta kurban ettirmeyeceğiz\" pankartı açan sendika üyeleri, \"Davamız ekmek davasıdır\", \"Direne direne kazanacağız\", \"Bu daha başlangıç, mücadeleye devam\", \"Güçlü olmak haklı olmak değildir\" şeklinde sloganlar attı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, \"Sanırım yer gösterilmemiş. Tebligat da yapılmamış. CHP grubu, gerekli girişimleri yapacak ve sizin haklarınızı sonuna kadar savunacak. Emeğiniz boşa gitmeyecek. Biz bu konuyu Ankara\'ya, Meclis\'e de taşıyacağız. Ben de bunun takipçisi olacağım.\" dedi.
DİSK Nakliyat-İş Sendikası Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu da, yapılan yıkımla faturanın işçilere çıkartılmak istendiğini bildirdi.

Görüntü Dökümü:
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-Pankart ve sloganlar
-Öztürk Yılmaz\'ın konuşması
-Ali Rıza Küçükosmanoğlu\'nun konuşması
-Eylemden genel ve detay

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

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