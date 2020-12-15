İBB'nin yeni Halk Ekmek büfeleri açmasına AKP ve MHP engeli!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Halk Ekmek büfelerinin sayısını arttırma girişimi ikinci kez AKP engeline takıldı. İBB Meclisi’nde AKP ve MHP grupları, belediyenin 142 yeni Halk Ekmek büfesi açılması teklifini, hemen oylanmasını (teklif karar) kabul etmeyerek, komisyona havale etti.

İBB Meclisi’nin 2020 Aralık ayı toplantısına, İstanbul Halk Ekmek Büfeleri damgasını vurdu. Yeni Halk Ekmek büfelerinin HDP’lilere verileceği imasında bulunarak, yeni büfe açılmasıyla ilgili teklifi reddeden AKP ve MHP grupları, İBB Meclisi’ne yeni büfelerin listesinin sunulmasını istemişti.

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu dün de, aynı görüşü savunarak, daha önce Meclis’e sunulan teklifte bir tane yeni halk ekmek büfesi olmadığını söyledi.

CHP'den 142 yeni büfe teklifi

Gruplar adına yapılan konuşmalardan sonra tekliflerin görüşülmesine geçildi. Bu sırada söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı Meclis’e, 142 adet yeni halk ekmek büfesi açılmasıyla ilgili teklifi sundu. Balyalı ayrıca teklifin “teklif karar” olarak oylanmasını (komisyona havale edilmeden oylanması) istedi.



Ancak mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AKP grubu bu teklife anında karşı çıktı. AKP Grup sözcüsü Faruk Gökkuş, “Biz bu teklifin ‘teklif karar’ olarak değil, komisyonlara havale edilmesi ve kimlere büfe verileceğinin hukuk komisyonunda incelenmesini teklif ediyoruz” dedi.

142 yeni halk ekmek büfesi kurulmasıyla ilgili olarak meclisin hemen karar almasını engelleyen AKP grubu teklifi, meclis çoğunluğunu kullanarak Hukuk Komisyonu’na havale etti.

AKP'li Göksu: Kusura bakmayın biz bu yetkiyi vermeyiz

CHP’nin sunduğu tekliften yaklaşık 20 dakika önce AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, yeni halk ekmek büfelerinin "Eşe dosta, koalisyon parçalarına örgüt elemanlarına bu büfeleri dağıtıversin. Kusura bakmayın biz bu yetkiyi vermeyiz" demişti. Göksu, büfeler yetmiyorsa komisyonda tartışırız diyerek, önceki meclis kararı ile ilgili olarak şunları söyledi: "Teklif burada. Ne diyor teklif, halk ekmek büfelerine yetki verin. Hukuk komisyonumuz da demiş ki nereye ne yapacaksınız getirin, liste vermiş biz de onaylamışız. Meclis kararı burada. Bir tane yeni halk ekmek büfesi diyor mu hayır. Bir şark kurnazlığı var."

Meclisin hemen karar alması AKP tarafından engellenen teklif Hukuk Komisyonu’na havale edildi. Teklifin Komisyondan Meclis’e ne zaman geleceği belli değil. Daha önceki teklif Komisyonda 6 ay beklemişti.