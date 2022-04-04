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İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi UKOME'de reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşımaya yüzde 50, servis araçlarına yüzde 40 zam teklif etmişti

04 Nisan 2022 16:57

UKOME'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımaya yüzde 50, servis araçlarına yüzde 40 zam teklifi reddedildi.

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