İBB’nin taksi önerisi UKOME'de 10. kez oylanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni taksi sistemini ve 5 bin yeni taksi önerisini bir kez daha UKOME gündemine getiriyor.

Daha önce 9 kez reddedilen İBB'nin yeni taksi sistemi ve 5.000 bin yeni taksi önerisinin 10. kez görüşülecek.

Bir yılı aşkın bir süredir yeni taksi projesini hayata geçirmek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında da kent genelinde hizmet veren 17 bin taksi sayısının artırılması, ilk etapta 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilmesi hedefleniyor. Ancak bu projenin uygulanabilmesi için Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

İBB'nin yeni taksi projesi tam 9 kez UKOME’ye geldi, oylandı ve reddedildi. 28 Ekim perşembe günü İBB’nin 5 bin yeni taksi plakası planının bin taksi plakası kısmı yeniden UKOME gündeminde oylanacak.