İBB'nin kurban bağışı kampanyası, 10 günde 7 milyon TL topladı

İçişleri Bakanlığı'nın önce izin vermediği daha sonra onay verdiği İBB Kurban Bağış Kampanyası’na 10 günde 7 milyon lira bağış yapıldı. İBB, geçtiğimiz yıl 132 bin ihtiyaç sahibi aileye et dağıtılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı “Kurban Bağışı Kampanyası” düzenlemek için 27 Nisan'da İstanbul Valiliği'ne yaptığı izin başvurusuna onay çıkmamıştı. İstanbul Valiliği 25 Haziran 2021 tarihli yazısı ile yardım toplama kampanyası başvuru talebinin uygun bulunmadığını bildirmişti.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 Temmuz günü sabah saat 07.00'da sosyal medya hesabından bir video paylaşarak kararı kamuoyuna duyurmuştu. Tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü kampanyaya izin verildiğini açıklamıştı. Bakanlığın izni üzerine İstanbul Valiliği de vakfın başvurusuna onay verdi. 2 Temmuz günü https://bagis.istanbulvakfi.istanbul/ adresi üzerinden bağış toplanmaya başlandı.

İmamoğlu'ndan bağış çağrısı

İmamoğlu'nun “İstanbul'da 300 bin eve hiç et girmiyor…Hem ibadetimizi yerine getirmek hem de dayanışmayı büyütmek için kurban bağışlarını İstanbul Vakfı'na yapalım. Bağışlarınızın ihtiyaç sahiplerine en güvenli şekilde ulaştırılacağından emin olun” diyerek bağış çağrısı yaptığı kampanyaya hayırseverler yoğun ilgi gösterdi. 13 Temmuz günü itibariyle toplanan bağış 7 milyon lirayı geçti. 10 günde 4 bin 47 hisse yani 7 milyon 82 bin liralık kurban bağışı yapılmış oldu. Vekalet olarak verilen hisse fiyatı bin 750 TL. Bir hisseden elde edilen 15 konservenin 14 adedi ihtiyaç sahiplerine, bir adedi arzu ederse bağışçısına ulaştırılıyor.