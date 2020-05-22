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İBB'nin başlattığı 'Askıda Fatura' kampanyasında 20 milyon liralık fatura ödendi

22 Mayıs 2020 23:29

Ekrem İmamoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zorlanan İstanbulluların dayanışması için başlatılan 'Askıda Fatura' kampanyada 20 milyonluk faturanın ödendiğini duyurdu. 

Twitter üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

''Askıda Fatura kampanyamızda 150 bin'e yakın ihtiyaç sahibi ailenin 20 milyonluk faturası ödendi. Bayram yaklaşırken dayanışma örneği sergileyen  bütün hayırsever vatandaşlarımıza teşekkürler. Sosyal yardım ve destek çalışmalarımız da devam ediyor.''

Askıda fatura uygulamasın detayları şöyle:

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