İBB'nin 'askıda' kampanyasıyla 10 günde toplam 15 milyon 453 bin 717 liralık fatura ödendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, yardım kampanyaları hakkında verileri paylaştı. Bugüne kadar askıda ödenen fatura miktarının 15 milyon 453 bin 717 TL olduğu ifade edildi.

İBB Sözcüsü Ongun, sosyal medya hesabından paylaştığı verilerde en çok yardım başvurusunda bulunan ilçeleri açıkladı.Ongun’un paylaştığı verilere göre, en çok yardım başvurusunda bulunan ilçeler, Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Bahçelievler, Ümraniye, Sancaktepe, Pendik, Esenler ve Kağıthane olarak açıklandı.

Gıda ve hijyen kolisi

Ongun, 194 bin 579 aileye gıda ve hijyen kolisi teslim edildiğini, 33 bin 687 aileye alışveriş destek kartı, 11 bin 198 yurttaşa psikolojik danışmanlık verilen yurttaş sayısının 11 bin 198 kişi olduğunu açıkladı.

129 bin 152 askıda faturanın beklediğini belirten Ongun, 122 bin 250 faturanın askıdan alındığını açıkladı. Ongun, bugüne kadar askıda ödenen fatura miktarının 15.453.717 TL olduğunu belirtti.