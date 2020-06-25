İBB'nin '5 bin yeni taksi teklifi' valilik ve bakanlık temsilcilerinin oyuyla kabul edilmedi

İBB'nin yeni taksi plakası teklifi UKOME'de İBB temsilcilerinin oyuna karşılık valilik ve bakanlık temsilcilerinin oyuyla kabul edilmeyerek alt komisyona havale edildi.

UKOME, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı yeni 5 bin taksi düzenlemesini görüşmek üzere bugün toplandı. Toplantından önce yeni taksi sayısıyla ilgili teklif 6 bine çıkarıldı.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut’un başkanlık yaptığı toplantıya oy hakkı bulunan 11 İBB bürokratı ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 16 üye katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Pendik Belediyesi Meclis Üyesi Tarık Balyalı toplantıda alınan kararı, sosyal medya hesabından paylaştı: Teklif ‘6 bin yeni taksi plakası’ olarak komisyona sunuldu. 6 bin yeni taksi plakası teklifi UKOME tarafından kabul edilmedi. Teklif alt komisyona havale edildi ve bir dahaki UKOME toplantısında tekrar görüşülecek.

Tarık Balyalı, karara ilişkin olarak "UKOME’nin yapısının değişmesinin sonucu olarak Kurula sonradan eklenen Bakanlıkların görüşleriyle bu karar alındı. Yani bu karar siyasi bir karardır." açıklamasında bulundu.

UKOME'nin yapısı seçimlerden sonra değiştirildi

31 Mart 2019 seçimlerinden önce UKOME'deki üye çoğunluğu Büyükşehir Belediyeleri'nde olmasına karşın, yapılan mevzuat düzenlemeyle valilik ve bakanlık temsilcileri UKOME'de çoğunluk haline getirildi.