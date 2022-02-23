İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 13. kez reddedildi; taksilerin yolculardan otoyol ve köprülerin gidiş-dönüş ücretini alması uygulaması iptal edildi

T24 Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 500'ü engellileri taşımaya tahsis edilmek üzere 5 bin yeni taksi teklifi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy çokluğuyla 13. Kez reddedildi. İstanbul'da taksilerin otoyol ve köprü ücretlerini yolcudan gidiş-dönüş alması uygulaması iptal edilerek, tek yön ücreti alınmasına karar verildi.

Toplantıda konuşan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Hak ettiğimiz ücretlendirme yapılırsa, taksi yolcusunda azalma olur, taksi ihtiyacı varmış gibi hissedilmez” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul genelinde hizmet veren 18 bin 395 taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu. Daha önce de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme alınan teklif 12 kez reddedilmişti. Bunun üzerine İBB teklifi revize etmeye gitti ve 5 bin taksinin 500 tanesinin engellilere tahsis edilmesine karar vererek teklifi yeniden sundu.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Hak ettiğimiz ücretlendirme yapılırsa, taksi yolcusunda azalma olur, taksi ihtiyacı varmış gibi hissedilmez

Söz konusu toplantıda söz alan Aksu, "13 defa değil herhalde 14-15 defa gündeme geldi. İBB'nin yeni iradesinin olmazsa olmazı toplantıların demirbaş konusu oldu. Artık UKOME gündeminde 5 bin taksi sayısının artışı var mı yok mu artık merak etmiyoruz. Siz varsınız diye bu kelimeyi tekrarlamak istiyorum. Sanki İstanbul'da bütün sorunlar bitmiş gibi, sadece taksi sayısının artışı şartmış gibi ısrarlı bir şekilde bu konu gündeme geliyor. Sizlerden bir ricam var özellikle bürokratlar olarak. Yurt dışına sık sık çıkarsınız, İstanbul gibi metropol şehirlerde bir konunun 13 defa gündeme gelip reddedildiğini tekrar ısrarlı bir şekilde gündeme gelebileceğini oralarda sorarsanız memnun oluruz. 2021'in 12. ayında taksi tarife ücretlerine yüzde 36 zam yapıldı. Biz her zaman şunu ifade ediyoruz; hak ettiğimiz ücretlendirme yapılırsa, taksi yolcusunda azalma olur, taksi ihtiyacı varmış gibi hissedilmez. Zaten şu anda işlerimiz, taksi sektöründeki yolcu sayısı yüzde 25 oranında azaldı. Ayrıca malum dünyada bir ekonomik kriz var, Türkiye'de de yansımaları var, yakıtın pahalı oluşundan dolayı trafikte bir rahatlama var. İstediğimiz zamanda yolcuyu yerine bırakıp tekrar diğer yolcuyu almakta zorlanmıyoruz. Onun için şuanda takside vatandaşımızın çektiği bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Aksu'dan engelliler için taksi talebi yanıtı: İki tane aracımızı dönderdik, gerçekten hiçbir talep yok

Aksu, 500'ü engellileri taşımaya tahsis edilmek istenen yeni taksi teklifiyle ilgili de şunları kaydetti:

"Sürekli anlata anlata yorulduk bıktık ama siz ısrarda yorulmadınız, tabii ki doğal hakkınız. Bu konuda biraz önce sunumda da gördük Cumhurbaşkanlığımızın strateji ve eylem planı çalışmaları var, Ulaştırma Bakanlığı'mızın çalışmaları var. Eğer biz şimdi engelliler konusunda gerçekten bilimsel bir çalışma yaparak taksi erişiminde bir sıkıntı var ise var olan taksilerin taksilerin içerisinde ihtiyaç doğrultusunda çalışma usul ve esasları belirlenmek şartıyla bu dönüşümü sağlayabiliriz. Biraz önce sayın başkanımız konuştu, herkes engelli adayı cenabı Allah'ın takdiridir. Bir dakika sonra ne olacağımız belli değil. Engellilere hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur tabii. Var olan ticari araçlardan dönüşüm sağlayabiliriz. Değerlendirmeler yapılır. Bu konuda çalışma yapabiliriz. İki tane aracımızı dönderdik. Gerçekten hiçbir talep yok. Ayrıca zaten İBB ve ilçe belediyeleri böyle bir hizmeti veriyor, verebilir de. Diğer 5 bin plaka sayısının artışına gelince gerçekten bilimsel çalışma da var, İstanbul'da taksi sayısının artışına ihtiyaç yoktur diyoruz."

Toplantıda İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım taksinin gerekliliğini anlatan sunum yaptı. İBB Genel sekreter yardımcısı Murat Yazıcı , "Teklifin 13. kez gelmesinin kararlılığı göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. İstanbul halkı böyle talep ediyor. Bunun bir ihtiyaç olduğunu çeşitli kanallardan bunu ilettiğini görüyoruz" diyerek 500 engellilere tahsis edilecek taksilerinde önemli bir açığı kapatacağını düşündüğünü belirtti. Toplantıda söz alan Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Başkanı Şükrü Boyraz engellilerin taksi ihtiyacına değindi. Boyraz bugüne kadar bir davet almadıklarını söyleyerek," Sorunu yaşayan biziz, ihtiyaç sahibi biziz. Ülke nüfusun yüzde 11,13'ü engelli. Sokağa çıktığımızda biz hiç bir şekilde bir yere ulaşamıyoruz. Ben işe gitmek, çocuğumla parka gitmek istiyorum. Benim param var ve toplu taşımaya binmek istemiyorsam taksiyi bende sizin gibi kullanmak istiyorum. Bir gün bu kararları alan arkadaşlar tekerlekli sandalyeye binip evine, işine, adliyeye gitsin ve taksi kullansın" dedi.

Taksici köprü dönüş ücreti isteyemeyecek

Öte yandan UKOME toplantısında, köprü tünel ve ücretli yollarla ilgili gündem maddesi de oylandı. Oy çokluğu ile alınan karar göre Boğaz köprüleri, Avrasya Tüneli, ücretli otoyol veya otogar gibi ücretli bölgelerin kullanımının, yolcu tarafından talep edilmesi durumunda, yolculuk esnasında yolcudan taksimetre ücretinin yanı sıra o an kullanmış olduğu geçiş ücreti alınacak. Yolculuğunu tamamlamış kişiden, geri dönüş köprü ücreti, otoyol ücreti veya tünel ücreti ya da başka bir ilave ücret talep edemeyecek. Alınan kararla ilgili itirazlarını dile getiren İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu," Bundan sonra şikayetler artar. Şoför kardeşimiz yakadan geçerken dönüş ücretinin verilmeyeceği kararı bu masadan çıkarsa 'ben karşıya geçmem' diyebilir. Bu şikayetler olur. Yolcumuzla taksicimiz arasında hoş olmayan ifadeler kullanılabilir. Bu bizim doğal hakkımızdır. Eskiden de böyleydi. Bu uygulamanın gidiş dönüş şeklinde alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.