İBB müfettişleri ortaya çıkardı: AKP’li belediyenin 25 yıllığına İlim Yayma Vakfı'na bedelsiz olarak tahsis ettiği arazi, amacına aykırı kullanılmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) müfettişleri, AKP döneminde eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere vakfa tahsis edilen 15 bin metrekarelik araziyi inceledi. Pendik Belediyesi’nin tahsis amacına aykırı kullanım yaptığı ortaya çıktı.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu'nun önceki döneme ilişkin hazırladığı 50'ye yakın yolsuzluk dosyasının akıbeti merak edilirken, İBB müfettişleri yeni dosyalar üzerindeki çalışmaya devam ediyor. Müfettişler son olarak 2017'de Pendik'teki İBB'ye ait 15 bin metrekarelik arazinin, eğitim ve sosyal hizmet projelerinde kullanılmak üzere 25 yıllığına İlim Yayma Vakfı'na bedelsiz olarak tahsis işlemini mercek altına aldı.

Yapılan incelemede, İBB'nin bilgisi dışında vakıf ile Pendik Belediyesi arasında 2018 yılında ortak hizmet protokolü imzalandığı ve arazinin büyük kısmının tasarruf hakkının AKP'li ilçe belediyesine devredildiği görüldü. Arazinin 13 bin 500 metrekarelik kısmının Pendik Belediyesi Aydos Spor Merkezi olarak, bin 500 metrekarelik kısmının da İlim Yayma Vakfı tarafından İrfan Okulları olarak kullanıldığı belirlendi. Protokolün; vakfın öğrencilerinin sportif faaliyetlerde bulunması ve belediye adına sporcu yetiştirilmesi amacıyla imzalandığı belirtildi.

Tesis, tahsis amacı dışında kullanılmış, spor salonu hizmeti vermiş

İBB müfettişleri tarafından yerinde yapılan incelemede, havuz bölümünün pandemi nedeniyle kapalı olduğu, tenis kortları, basketbol sahası ve kütüphane bölümünün tadilat nedeniyle faal olmadığı sadece fitness salonunun açık olduğu öğrenildi. Tesis sorumlusunun, fitness salonunun 300 üyesinin bulunduğunu ve İlim Yayma Vakfı'na mensup hiçbir öğrencinin tesisten faydalanmadığını beyan ettiği aktarıldı.

Müfettiş raporu üzerine İBB, parselin Pendik Belediyesi tarafından Aydos Spor Merkezi olarak kullanılan 13 bin 500 metrekarelik kısmının tahsis amacı dışında kullanılması nedeniyle tahliye edilmesi için işlem başlattı. Taraflara, 9 Kasım 2021'de taşınmazın 7 gün içinde boşaltılarak İBB'ye teslim edilmesi için ihtarname ve tebligat gönderildi.