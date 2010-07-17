İbb minübüs duraklarında değişime gidiyor

T24- İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İstanbul'da otopark değnekçilerini engelleyerek güvenli ve güler yüzlü otopark hizmeti sağlayan İSPARK'ın, minibüs duraklarındaki "kahya" sorununu da çözdüğü belirtildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK'ın, "Umuma Açık Minibüs Durakları" projesiyle kent hayatına kalite ve standart getirecek projelerine bir yenisini daha eklediği vurgulanan açıklamada, İSPARK'ın, kent genelinde hayata geçireceği bu projeyle vatandaşlara daha güvenli ve kaliteli bir yolculuk imkanı sunmaya hazırlandığı bildirildi.



Açıklamada, kahyalık sisteminin yerine eğitimli "Minibüs Durak Görevlisi" sistemi kurulduğu belirtilerek, Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla başlatılan çalışmayla çok sayıda kişiye sosyal güvenlikli istihdam da sağlanacağı bildirildi.



Minibüslerin şehir içinde trafik yoğunluğuna neden olan belirsiz ve düzensiz yolcu indirme-bindirme alanlarına standart getirmek için başlatılan pilot çalışmanın C-52 Kadıköy-Fikirtepe hattında start aldığı, projenin yıl içinde İstanbul genelinde uygulanmasıyla minibüs duraklarının sistemli bir hale getirileceği, mevcut alanların yeniden düzenleneceği kaydedildi.



Minibüs duraklarında personelin iki vardiyalı çalışma sistemine göre 05.00-22.00 saatleri arasında görev yapacağı aktarılan açıklamada, Kadıköy-Fikirtepe hattında dört durak görevlisi ve bir hat sorumlusunun bulunacağı bildirildi.

